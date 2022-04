Guterres dá a mão a instituição que apoia alunos carenciados

João Campos Hoje às 08:10 Facebook

Secretário-geral da ONU doou Prémio Universidade de Coimbra ao Instituto Universitário Justiça e Paz. "Um gesto comovente".

O Instituto Universitário Justiça e Paz (IUJP), em Coimbra, recebeu recentemente um donativo especial. O secretário-geral da ONU, António Guterres, doou 25 mil euros ao instituto, valor monetário do Prémio Universidade de Coimbra, com o qual foi galardoado a 1 de março. Para o diretor do IUJP, o padre Paulo Simões, o prémio é uma compensação da comunidade ao trabalho feito durante a pandemia, garantindo a sua obra social durante um ano.

"Nos confinamentos tivemos sempre a janela aberta para ajudar quem precisasse. Economicamente não era razoável fazê-lo, mas percebemos que, um dia, a comunidade nos iria apoiar", entende o diretor do instituto. Acrescenta ainda que o donativo "tira um peso dos ombros", depois de dois anos em que a atividade esteve praticamente parada. "A grande fatia dos nossos rendimentos vem do nosso restaurante, que serviu muito menos refeições", aponta. Além das receitas do restaurante, os fundos do IUJP são provenientes de donativos.