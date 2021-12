História da Academia de Coimbra vai ser contada em museu

João Pedro Campos Hoje às 19:57 Facebook

Projeto para criação do núcleo fala do passado dos estudantes e do futebol. Deverá abrir no próximo verão.

A Associação Académica de Coimbra, o Organismo Autónomo de Futebol (detentor da equipa de futebol profissional) e a Câmara Municipal de Coimbra vão lançar um Núcleo Museológico da Académica. O projeto está a ser desenvolvido junto ao Arco da Almedina, na Baixa da cidade, e deverá abrir no segundo semestre do próximo ano, durante o verão.

O objetivo passa por contar a história da Associação Académica de Coimbra nas suas várias vertentes. "É uma ideia antiga, que passa por organizar um Núcleo Museológico, em que se junte a história política e desportiva da Associação Académica", explica o presidente da Direção-Geral da Academia, João Assunção.