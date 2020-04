Hoje é dia de "takeaway" solidário em Coimbra

João Pedro Campos Hoje às 15:06 Facebook

Começou por ser um grupo de amigos do Bairro Norton de Matos, em Coimbra, com ligações a vários estabelecimentos.

Com o encerramento dos espaços e as necessidades sociais e económicas da população, juntaram-se e, duas vezes por semana (terça-feira ao jantar e sexta-feira ao almoço), organizam um "takeaway" solidário, fornecendo 100 refeições de cada vez. Os sacos com a comida são levantados no Café Mónaco, no Bairro Norton de Matos.

"Começámos no dia em que foi decretado o estado de emergência e vamos manter, pelo menos, até este ser levantado", conta ao JN Miguel Umbelino, um dos sócios do Café Mónaco e um dos promotores da iniciativa.

Ao Mónaco juntaram-se a Churrasqueira da Várzea (onde as refeições são confecionadas), a Frutibairrada, a Padaria Guiné, os Supermercados Pérola, o Restaurante Dux e as Farturas Jorge Gomes. Pedro Brás, da Churrasqueira da Várzea, conta que mais estabelecimentos estão a aderir à iniciativa.

E quem é que pode aceder a estas refeições? Segundo Mariana Figueiredo, assistente social que está no "takeaway" de forma voluntária, todos os que ficaram recentemente desempregados, arrumadores de carros e pessoas que estão a ser direcionadas para assistentes sociais, por não terem qualquer tipo de apoio.

Duzentas refeições por semana estão a ser entregues a pessoas com dificuldades durante a pandemia Foto: Reinaldo Rodrigues / Global Imagens

"Todos temos pessoas próximas que estão a passar por dificuldades e deixou de se falar no acompanhamento de pessoas carenciadas. Achamos que era nossa responsabilidade", diz Nuno Petronilho, proprietário da Churrasqueira da Várzea. Para o jantar de hoje, o prato é massada de peixe.

"Normalmente, o saco contém sopa, um prato de peixe ou carne, uma peça de fruta, uma garrafa de água e uma de sumo, pão, pão de leite e uma fartura", descreve Pedro Brás.

As refeições são confecionadas por um amigo do grupo que é chefe de cozinha num hotel em Monte Real.

A escolha do Mónaco como local de entrega foi feita devido à centralidade e ao facto de o grupo se ter conhecido no Bairro Norton de Matos, onde está situado o café. As refeições que sobram são entregues aos Bombeiros Voluntários de Coimbra e a instituições de solidariedade.

Duzentas refeições por semana estão a ser entregues a pessoas com dificuldades durante a pandemia Foto: Reinaldo Rodrigues / Global Imagens

Curva estabilizou

Segundo o boletim epidemiológico divulgado ontem pela Direção-Geral da Saúde, Coimbra regista 401 casos de infetados pelo coronavírus. Depois de nos primeiros dias ter havido uma "explosão" de infetados no concelho, com um aumento de mais de 100 casos em menos de uma semana no final do mês de março, a curva está, neste momento, mais estável.

Na última semana, registaram-se mais 40 casos. De domingo para segunda-feira, não se registou nenhum novo caso positivo.

Medidas

Alojamentos

A Câmara de Coimbra, em conjunto com a Administração Regional de Saúde do Centro, disponibilizou alojamentos em unidades hoteleiras para que os profissionais de saúde e da proteção civil que estão na linha da frente no combate à Covid-19 possam optar por não regressar às suas casas depois do trabalho.

Rede de produtos

Em articulação com a CoimbraMaisFuturo (associação de pequenos produtores) e as juntas de freguesia, foi criada uma rede de distribuição ao domicílio de bens e produtos alimentares.

500 computadores

Cerca de meio milhar de computadores e tablets foram adquiridos pela Câmara para os alunos do 1.º Ciclo que não tenham equipamentos.

Queima adiada

A grande festa dos estudantes de Coimbra, que deveria ocorrer na primeira semana de maio, foi adiada para outubro, coincidindo com a Festa das Latas.

Adiantar verbas

A Câmara decidiu adiantar 25% do valor médio dos subsídios à atividade corrente/permanente nos últimos cinco anos, como apoio às entidades desportivas e culturais do concelho, no âmbito dos regulamentos municipais de apoio ao desporto e ao associativismo cultural.