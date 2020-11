Hospitais de Coimbra a sete camas de atingir o limite

João Pedro Campos Hoje às 13:40 Facebook

Enfermaria de covid pode aumentar número, mas irá afetar outros serviços. Unidade faz apelo para que as pessoas cumpram normas.

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) está a atingir o limite de camas na enfermaria para internamento com covid-19. Das 90 camas disponíveis, há 83 ocupadas. O hospital pode aumentar o seu número na enfermaria, mas com prejuízo para outros serviços. "As 90 camas são o que está previsto no Plano de Contingência até ao nível cinco. Temos mais, mas isso poderá afetar outros serviços não covid", explicou, ao JN, fonte do CHUC.

A mesma fonte relembra que o CHUC é "um hospital de fim de linha", que leva a que tenha muitos doentes não covid. "Temos de garantir o apoio e o atendimento a todos os nossos doentes, sem prejuízo de uns por outros", aponta. Fora de questão está transferir os doentes para outras unidades da região, até porque todas estão a viver uma situação semelhante. "Não é um problema só do CHUC, é um problema do país e do Mundo", afirma.