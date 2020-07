Hospitais de Coimbra com 187 profissionais infetados com covid-19

João Pedro Campos Hoje às 12:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra registou, desde março, 187 profissionais de saúde infetados com covid-19, segundo um estudo do Núcleo de Investigação em Enfermagem do Centro

Entre os infetados, contam-se 112 enfermeiros, 44 assistentes operacionais e 31 médicos. Segundo o Centro, a taxa de incidência é baixa, "tendo em conta um universo de 6393 profissionais que trabalham nos Hospitais".

Os primeiros casos positivos surgiram a 20 de março, sendo o dia 28 do mesmo mês o que teve maior incidência, com 14 infetados. O último caso positivo entre profissionais de saúde data de 18 de junho.