Hospitais de Coimbra disponibilizam apoio psicoemocional para profissionais e população

O Centro de Responsabilidade Integrado (CRI) de Psiquiatria do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) disponibiliza apoio psicoemocional para profissionais e população em geral, devido à pandemia de Covid-19, tendo criado duas linhas telefónicas.

O objetivo é "diminuir o impacto, a angústia e o desespero decorrente da doença, do confinamento de algumas pessoas e da dificuldade em lidar com instruções mais restritivas de proteção na comunidade".O apoio psicoemocional para os profissionais de saúde do CHUC é concretizado por uma linha de contacto interna. Já os doentes com Covid-19 e seus familiares, pessoas em vigilância e população em geral devem recorrer ao serviço através do número de telemóvel 969325220.

