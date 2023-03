"Idem Aspas", a marca que dignifica o trabalho de pessoas com deficiência

João Pedro Campos Hoje às 20:25 Facebook

A Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Coimbra criou uma marca de artigos que são feitos e vendidos pelos seus utentes. Os produtos da Idem Aspas, que vão da gastronomia, artesanato, olaria e agricultura, estão disponíveis sobretudo online e, na primeira mostra física, venderam-se cerca de 200 artigos.

"Temos cerca de 100 elementos a contribuir com a marca, nos nossos quatro centros em Coimbra, Montemor-o-Velho, Arganil e Tocha. O objetivo da Idem Aspas passa por dignificar o trabalho das pessoas com deficiência intelectual e angariar fundos, sendo que eles recebem uma parte do lucro das vendas", explica ao JN a presidente da APPACDM de Coimbra, Helena Albuquerque.

Para a presidente, "o trabalho é um dos setores onde a pessoa se sente mais digna", contando que, com a Idem Aspas, os utentes tenham uma postura e uma autoestima diferentes. "Eles são muito dinâmicos e têm muita vontade de contribuir para a marca, vendo depois os resultados com o que recebem das vendas", destaca.