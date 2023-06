Infanta D. Maria é a melhor escola pública de Coimbra

A Escola Secundária Infanta D. Maria foi, uma vez mais, a melhor escola pública do distrito de Coimbra, com a direção a considerar o sucesso dos seus alunos uma mais-valia, numa altura em que há mudanças no tipo de alunos.

"Constitui o reconhecimento do trabalho dos discentes e dos docentes envolvidos. O facto de os alunos da escola terem vindo a alcançar bons resultados na avaliação externa é uma responsabilidade acrescida, pois manter estes resultados é um desafio, já que o nosso público-alvo tem vindo a alterar-se, porque já são bastantes os alunos que provêm de outros países, de outras culturas e que não dominam a língua portuguesa", aponta a direção.

A Infanta D. Maria é uma das escolas mais procuradas do concelho de Coimbra, com a direção a admitir que "se torna por vezes impossível satisfazer a todos, obrigando-nos a enviar alunos para outras escolas".

A escola tem 972 alunos do 7.º ao 12.º ano.