150 mil euros para os mais inovadores projetos de jovens estudantes

O Concurso de Ideias e Planos de Negócio - Arrisca C recebe, até dia 4 de novembro, candidaturas para aquele que é um dos mais ambiciosos programas na área do empreendedorismo e inovação nacional.

Com categorias dirigidas a jovens estudantes do Ensino Secundário e Técnico-Profissional e a jovens do Ensino Superior ou recém-diplomados há menos de cinco anos, provenientes de qualquer instituição de Ensino Superior do País, este concurso já apoiou a criação de mais de 25 empresas.

