AAC garante que não autoriza realização da garraiada na Queima das Fitas

A Associação Académica de Coimbra (AAC) não vai permitir a realização da garraiada na Queima das Fitas, garantindo esta quinta-feira, em comunicado, que "fará cumprir intransigentemente a decisão democrática dos estudantes e que a defenderá até às últimas consequências".

A AAC entende que a decisão do Conselho de Veteranos de manter a garraiada no programa da Queima das Fitas é "uma afronta direta à nossa história coletiva, ao nosso símbolo e, assim, a cada um dos estudantes da Universidade de Coimbra". A posição da AAC surgiu depois de, na noite desta quarta-feira, o Conselho de Veteranos (CV) da Universidade de Coimbra ter decidido manter a garraiada na Queima das Fitas, contrariando os resultados do referendo do passado dia 13, quando 5683 alunos votaram 70,7% contra a continuidade da garraiada e 26,7% a favor.

A AAC anunciou ainda que marcou uma conferência de imprensa para o próximo dia 3 de abril destinada a esclarecer questões programáticas e financeiras da Queima das Fitas.

Também em comunicado, o PAN - Pessoas-Animais-Natureza apelou à "desobediência civil dos estudantes de Coimbra". O PAN entende que a opção do CV reflete uma "posição autoritária, conservadora e anti democrática". Citado no documento, André Silva, deputado do PAN na Assembleia da República, afirma que o partido "se junta aos estudantes de Coimbra num apelo subversivo contra esta decisão que não foi tão pouco comunicada com uma argumentação coerente que a justifique".

Por seu turno, o movimento "Coimbra das Farpas" escreveu no seu Facebook que a decisão do CV é "autocrática", "inqualificável" e uma "investida torpe". Para o movimento, "o Conselho de Veteranos demonstra a sua inadequação ao papel que deve representar hoje na Academia".

Ao JN, o secretário-geral da Queima das Fitas, Manuel Lourenço, declarou: "Acho que isto ainda merece alguma discussão, uma vez que eu, enquanto secretário-geral, quero representar a vontade dos estudantes."

Por seu turno, João Luís Jesus, o Dux Veteranorum que preside ao CV, promete pronunciar-se esta sexta-feira sobre a decisão tomada por 27 membros do Conselho (14 a favor da garraiada, 11 contra e 2 abstenções), após reunir, esta quinta-feira, com o presidente da AAC, Alexandre Amado, e com a Comissão Organizadora da Queima das Fitas.