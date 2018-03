Academia de Coimbra referenda garraiada esta terça-feira

Aníbal Rodrigues Hoje às 12:14 Facebook

Twitter

Os estudantes da Academia de Coimbra respondem, esta terça-feira, em referendo de caráter consultivo, à pergunta "Deve o evento Garraiada continuar no Programa Oficial da Queima das Fitas?".

O voto decorre, nas várias Faculdades da Universidade de Coimbra, entre as 10.30 e as 18.30 horas, e entre as 21.30 e 23.59 no Edifício da Associação Académica de Coimbra (AAC).

Após o referendo - cujos resultados devem ser anunciados na manhã de quarta-feira -, o Conselho de Veteranos decidirá a sua posição sobre o assunto. A consulta sobre a continuidade, ou não, desta tradição com vários anos, habitualmente realizada na Figueira da Foz, foi promovida pela Comissão Organizadora da Queima das Fitas deste ano.

As posições pró e contra garraiada estão a animar o meio estudantil da cidade, como testemunha um debate realizado no passado dia oito e disponível, em vídeo, no Facebook do Grupo Ecológico da Associação Académica de Coimbra.

A favor da garraiada está, por exemplo, o movimento "Coimbra dos Estudantes" e algumas secções da Juventude Popular. No plano oposto, encontra-se o movimento "Queima das Farpas" e o presidente da Direção Geral da Associação Académica de Coimbra, Alexandre Amado.