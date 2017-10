Circulação restabelecida na A1 em Coimbra após acidente

Hoje às 18:03, atualizado às 20:02 Facebook

A circulação na autoestrada A1 entre os nós de Coimbra Sul e Coimbra Norte, que estava cortada no sentido sul-norte desde as 17.15 horas desta terça-feira devido a um acidente, foi restabelecida às 19 horas, informou a GNR.

O despiste de uma viatura ligeira, ocorrido cerca das 16.40 horas ao quilómetro 196 daquela via, resultou em dois feridos graves e dois ligeiros, disse fonte dos bombeiros.

Em sequência do acidente formaram-se filas de trânsito "com alguma dimensão", de acordo com a GNR, que desviou o tráfego para o IC2.

Para o local foram destacados 16 operacionais e seis viaturas dos bombeiros Sapadores de Coimbra, Voluntários de Condeixa-a-Nova e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), além da GNR, que tomou conta da ocorrência.