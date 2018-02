Atrasos na Linha do Norte após descarrilamento de vagão de mercadorias

Carina Fonseca Hoje às 17:40 Facebook

A circulação na Linha do Norte, entre Pampilhosa e Souselas, que tinha sido interrompida, nesta manhã de quinta-feira, devido ao descarrilamento de um vagão de mercadorias, está a ser feita de forma alternada, por uma via, o que tem gerado alguns atrasos. Os trabalhos de reparação vão ser feitos durante a noite, para evitar mais transtornos na circulação.

O descarrilamento daquele vagão de transporte de cimento, que ia vazio, ao contrário do que inicialmente foi comunicado, ocorreu perto das 11.30 horas, no sentido Norte-Sul, e levou à interrupção da circulação nos dois sentidos. A passagem de comboios foi retomada pouco antes das 13 horas.

Até àquela hora, tinham estado retidos dois comboios Intercidades, um em Pampilhosa e outro em Coimbra - B, sendo que os restantes circulavam por uma das vias. Essa situação provocou alguns atrasos na circulação, alguns de cerca de meia hora, segundo fonte da CP. Mas não foi necessário recorrer ao transbordo de passageiros.

A passagem de comboios deverá continuar a ser feita de forma alternada, por uma só via, durante esta quinta-feira. Para a noite estão reservados os trabalhos de carrilamento do vagão acidentado e de reparação da via.

"Os trabalhos obrigam ao corte da circulação nos dois sentidos, por isso, vão ser realizados à noite, para minimizar os impactos na circulação", disse ao JN fonte da Infraestruturas de Portugal, adiantando que a normalidade deverá ser reposta já nesta sexta-feira.

O descarrilamento, cujas causas estão por apurar, causou danos materiais no comboio de mercadorias que sofreu o acidente e na via, "mas não de grande monta", segundo a mesma fonte. Os danos poderiam ter sido mais avultados se o veículo de carga de cimento, que estava a dirigir-se para Souselas para ser carregado, não fosse vazio.