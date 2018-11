Circulação restabelecida em troço do IP3 em Penacova

Hoje às 15:40, atualizado às 16:45 Facebook

A circulação no IP3, entre o nó do Lorvão e da Espinheira, na zona do concelho de Penacova, já foi restabelecida, depois de ter estado cortada no sentido Coimbra-Viseu.

A circulação foi restabelecida perto das 16 horas, depois de um veículo pesado ter avariado, por volta das 14, "no meio da faixa de rodagem, numa zona estreita" em que há apenas uma via em cada sentido.

Segundo fonte da GNR de Coimbra, a situação tinha obrigado as autoridades a desviar o trânsito, entre o Lorvão e a Espinheira, para a estrada nacional número 2.