Baixa de Coimbra ganha nova vida com empresas tecnológicas

João Pedro Campos Hoje às 14:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Desertificação da zona histórica da cidade começa a ser combatida com a chegada de startups.

São 40 trabalhadores com uma média de idades de 25 anos. Desde abril que a Loop tem os seus escritórios na Baixa de Coimbra, num prédio na Praça do Comércio. A empresa, que junta a Book in Loop (compra e venda de livros usados) e a Baby Loop, de compra e venda de artigos de puericultura, viu na zona histórica da cidade uma oportunidade de se desenvolver e, simultaneamente, dar uma nova vida à Baixa. Neste momento já estão a funcionar na Baixa da cidade quatro tecnológicas. E uma quinta deverá instalar-se brevemente.

"Era nossa intenção ter um espaço na Baixa e numa praça icónica, que não tem a vida que pode vir a ter", revela ao JN o diretor-geral da Loop, Bernardo Parreira.