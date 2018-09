Cáritas de Coimbra democratiza acesso à fisioterapia

Hoje às 13:27, atualizado às 13:29 Facebook

Twitter

Depois da experiência com a Unidade Móvel da Clínica de Medicina Física e de Reabilitação nos Jogos Europeus Universitários 2018, a Cáritas de Coimbra inaugura oficialmente o equipamento esta quinta-feira, pelas 18 horas, no Estádio Universitário de Coimbra.

Trata-se de um projeto resultante de um sonho do terapeuta Joaquim Paulo, de facilitar o acesso da fisioterapia e de cuidados de reabilitação às populações mais distantes dos centros urbanos e que ganhou forma numa parceria com a Cáritas de Coimbra. Pretende-se, assim, alargar os serviços já oferecidos pela Clínica de Reabilitação do Centro Rainha Santa Isabel e pelo Polo de Antanhol da mesma clínica, inaugurado em fevereiro de 2018.

Leia mais em asbeiras.pt