Centro Hospitalar de Coimbra faz tratamento cardíaco através da pele

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) anunciou, quarta-feira, ter feito, pela primeira vez na região centro, um tratamento percutâneo (através da pele) de correção de insuficiência de uma válvula do coração.

Um comunicado do CHUC refere que a Unidade de Intervenção Cardiovascular (Unic) do serviço de Cardiologia efetuou "a correção da insuficiência valvular mitral severa em dois doentes que não eram candidatos cirúrgicos, utilizando para o efeito uma implantação não cirúrgica de um novo dispositivo".

Denominado MitraClip, o dispositivo é "uma pequena prótese cardíaca, introduzida através de uma picada na pele, que prende os folhetos da válvula mitral, reduzindo assim de forma significativa a insuficiência valvular".

Um estudo recentemente publicado refere que o procedimento em doentes selecionados com insuficiência cardíaca, representa, após 24 meses, uma redução de 47% do número de hospitalizações e de 38% da mortalidade.

O estudo em causa, citado pelo CHUC, incluiu 614 doentes (302 pacientes com MitraClip e 314 com o melhor tratamento médico farmacológico atualmente disponível), acrescenta.

A Unic é um "centro de treino nacional e internacional em intervenções cardíacas estruturais e intervenções coronárias complexas por via percutânea, contando com várias ações formativas ao longo de todo o ano".

De acordo com o CHUC, "esta unidade conta com quatro salas de intervenção e, a partir do próximo ano, contará também, a partir de 2019, com uma sala híbrida no serviço de Cirurgia Cardíaca".

A sala híbrida, com capacidade para fazer intervenções cirúrgicas cardíacas e intervenções percutâneas em simultâneo, será a primeira do país.