Os Bombeiros Voluntários de Coimbra (BVC) apresentaram, esta terça-feira, um novo veículo de combate a incêndios florestais. Em caso de emergência, dispõe de mecanismos de proteção da tripulação e da própria viatura.

Esta "viatura salva-vidas" foi apresentada no dia em que foi consignada a remodelação do quartel, que deve estar pronta dentro de um ano, como espera o presidente da direção da Associação Humanitária dos BVC, Henrique Fernandes.

O novo veículo de combate a incêndios florestais é motivo notório de orgulho entre os responsáveis daquela corporação. Falta apenas receber as antenas do SIRESP para poder entrar em ação, o que deverá acontecer no prazo de um mês.

O veículo custou cerca de 185 mil euros e beneficiou de um apoio de 80% do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR).

Dispõe de um tanque com 3500 litros para apagar fogos, mas apresenta também mecanismos de autodefesa. Tem um depósito autónomo, com 350 litros, que, em caso de emergência, permite molhar a cabina e os pneus. Enquanto isso, os seis tripulantes podem proteger-se, dentro do habitáculo, com botijas e máscaras de oxigénio.

O veículo com que os BVC combatiam fogos florestais antes da chegada da nova viatura tem 36 anos. Encontra-se nesta altura na oficina porque ficou sem travões e foi embater num carro do Exército, durante o combate a um incêndio.

Remodelação do quartel deve estar pronta dentro de 14 meses

Os BVC aspiram a um novo quartel há mais de duas décadas. Inicialmente, chegaram a anunciar-se novas instalações em diferentes localizações, mais afastadas do centro histórico da cidade, mas nunca se concretizaram.

Optou-se então por remodelar as atuais instalações, localizadas na Baixa de Coimbra, e constituídas pelo histórico edifício principal, virado para a Avenida Fernão de Magalhães e de cariz mais administrativo, e pelo imóvel das traseiras, com funções mais operacionais, e acesso pela Rua dos Oleiros.

A intervenção foi entregue à empresa Principal Prioridade Lda., que agora dispõe de um prazo de 14 meses para a concluir. Trata-se de um investimento que ronda os 820 mil euros, comparticipado a 80% pelo PO SEUR.

Quando a remodelação "sem luxos" - como descreve Henrique Fernandes - estiver concluída, os cerca de cem homens e mulheres voluntários vão poder desempenhar a sua atividade com "mais qualidade", ao passo que a corporação ganha mais "funcionalidade e operacionalidade".

O líder dos BVC recordou que não foi fácil chegar a este dia de entrega da obra ao empreiteiro. O concurso foi lançado duas vezes e não surgiram concorrentes em ambas, o que obrigou a instituição a subir 20% o valor base da obra.