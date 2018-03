Colisão entre dois ligeiros feriu criança gravemente

A.R. Hoje às 11:39 Facebook

Um embate entre duas viaturas ligeiras ocorrido na manhã desta sexta-feira, na via rápida próximo de São Martinho do Bispo, em Coimbra, provocou ferimentos graves numa criança de 9 anos.

O menor seguia no automóvel que sofreu o choque, um Seat Ibiza. Viajava juntamente com mais 3 adultos - um casal na casa dos 40 anos e um homem com cerca de 70 - considerados feridos ligeiros.

Os quatro feridos foram conduzidos aos Hospitais da Universidade de Coimbra. Já o único ocupante do carro que embateu, um Fiat Punto, escapou ileso.

A prestar assistência a este acidente estiveram nove veículos: quatro do Instituto Nacional de Emergência Médica, dois da Companhia de Bombeiros Sapadores de Coimbra, duas ambulâncias da Cruz Vermelha Portuguesa e uma viatura da PSP.