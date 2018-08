Comando nacional de emergência da Cruz Vermelha passa para Coimbra

Aníbal Rodrigues 13 Maio 2018 às 19:27 Facebook

O comando nacional de emergência da Cruz Vermelha Portuguesa vai passar de Lisboa para Coimbra, na próxima semana.

A medida foi anunciada este sábado, na antiga igreja do Convento São Francisco, em Coimbra, onde decorreu um Encontro Nacional da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP).

O presidente da CVP, Francisco George, confirmou a decisão ao JN, justificando que "Lisboa tem uma potencialidade sísmica maior do que Coimbra". Somou-lhe a localização central no país e a "proximidade às zonas de risco no que se refere a incêndios florestais". Como se sabe, a CVP não apaga fogos, mas presta socorro às populações por eles afetadas.

Já o novo número de emergência da CVP - 1415 - entra em funcionamento "dentro de dias", e o atendimento será feito também em Coimbra. Destina-se mais à proteção civil, bombeiros ou INEM, mas também poderá ser usado pelas populações.

Coimbra terá ainda um reforço de material logístico para responder a catástrofes, como alimentos, roupas, cobertores, camas ou tendas, que vai também para a Maia e Beja, de novo com coordenação de Coimbra. Francisco George antevê mesmo que os atuais armazéns situados no Prior Velho, às portas de Lisboa, "fiquem devolutos, na prática".

Questionado sobre se o exemplo da CVP é uma concretização do discurso político sobre a necessidade de descentralizar, em crescendo desde os fogos do ano passado, Francisco George recusa. Salvaguarda que a decisão foi tomada apenas "no plano operacional", apesar de ir "ao encontro do discurso político".

Gonçalo Órfão, coordenador nacional de emergência da CVP e vice-presidente da delegação de Coimbra, conta que as atuais instalações da Avenida Fernão Magalhães sofreram obras para receberem a sala de operações nacionais, onde vão trabalhar dez especialistas. O material logístico fica num armazém emprestado.

Nesta altura, Gonçalo Órfão adianta que o "grande desafio" da CVP é o de encontrar instalações maiores em Coimbra, um "quartel-general". Mas insiste na necessidade de as mesmas se situarem no centro da cidade.