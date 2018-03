Concentração em Coimbra de apoio a português vítima de atentado

Aníbal Rodrigues Hoje às 20:44 Facebook

Twitter

Cerca de 50 pessoas reuniram-se ao final da tarde deste sábado, em Coimbra, na Praça da República, para manifestarem apoio e solidariedade a Renato Silva, vítima dos atentados do passado dia 23, em Trébles, França, e que se encontra hospitalizado com uma bala alojada na cabeça.

A maior parte dos participantes usava camisolas brancas, algumas com fotos estampadas do jovem português, outras com autocolantes, e no chão foram colocadas duas tarjas em que se podia ler "Força Renato - Juntos por ti".

Entre o grupo reinava alguma esperança, já que a mãe de Renato Silva informou, no Facebook e em conversa telefónica, que o filho abriu os olhos e mexeu os membros reagindo à sua voz. A informação de que o jovem apresentou alguns sinais vitais foi confirmada ao JN, tanto por Ana Santos, como por Maria do Carmo Torres, duas das principais impulsionadoras desta concentração de apoio que reuniu amigos, vizinhos e conhecidos.

"É uma pessoa humilde, alegre, bem-disposta, um amigo, uma pessoa que merece viver", é como Maria do Carmo Torres descreve este filho único, que até há pouco tempo residiu em Casas Novas, Coimbra. "Uma pessoa querida, dá-se bem com toda a gente, ele é excelente, um ser humano especial", insistiu.

Já Ana Santos justificou a convocação deste encontro como "o mínimo que podemos fazer para lhe dar força, para ele saber que estamos aqui por ele". A dada altura Ana Santos foi identifica por um agente da PSP que lhe pediu explicações sobre o que se estava a passar.

Um dos participantes no encontro foi o presidente da União de Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades, território que integra Casas Novas, onde Renato Silva morava antes de se juntar aos pais em França. O presidente desta União de Freguesias, Jorge Veloso, disponibilizou o seu apoio às organizadoras.