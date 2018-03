Conselho de Veteranos decide, vai haver garraiada em Coimbra

Aníbal Rodrigues Hoje às 23:09 Facebook

O Conselho de Veteranos da Universidade de Coimbra (UC) reuniu, esta quarta-feira à noite, e escolheu manter a garraiada no programa da Queima das Fitas deste ano, contrariando assim o resultado de um recente referendo realizado na UC.

Nessa consulta, 70,7% dos alunos votantes responderam que não querem continuar a ter a garraiada no programa da Queima das Fitas, enquanto 26,7% se pronunciaram pela manutenção do evento tauromáquico na festa estudantil.

"O Conselho decidiu, por maioria, manter a garraiada", afirmou ao JN, João Luís Jesus, o Dux Veteranorum (que preside ao Conselho), descrevendo este resultado como "surpreendente". No entanto, João Luís Jesus recusou, para já, tecer mais considerações, adiantando que irá pronunciar-se sobre a posição do Conselho de Veteranos mais tarde.

A decisão do Conselho de Veteranos foi tomada por 27 membros. Este é o órgão supremo da Sociedade Académica, retendo simultaneamente poder executivo e legislativo.

A opção do Conselho de Veteranos contraria a expectativa expressa há cerca de uma semana por Manuel Lourenço, secretário-geral da comissão organizadora da Queima das Fitas. "Não espero, de forma alguma, que (a decisão do Conselho de Veteranos) seja contrária à dos estudantes; na sua história sempre estiveram ao lado da Academia", afirmou então Manuel Lourenço, no rescaldo do referendo.