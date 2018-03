Conselho de Veteranos vai repetir votação sobre garraiada da Queima das Fitas

Aníbal Rodrigues Hoje às 19:20 Facebook

O presidente do Conselho de Veteranos (CV) da Universidade de Coimbra, João Luís Jesus, anunciou esta sexta-feira, em conferência de imprensa, que a votação deste órgão a favor da continuação da garraiada no programa da Queima das Fitas é considerada "nula". Tudo porque foram, para já, "detetados dois votantes que não tinham razão de lá estar" (não reúnem as condições necessárias para serem considerados veteranos) o que, segundo o Código da Praxe, torna nula a votação.

Nesse sentido, João Luís Jesus irá convocar uma reunião extraordinária deste órgão para o próximo dia 2 de abril, pelas 21h00, em que será de novo votada a continuação, ou não, da garraiada na Queima das Fitas de Coimbra.

A votação do CV do passado dia 21 tem estado a gerar enorme polémica. Votaram 27 veteranos: 14 a favor da continuação da garraiada, 11 contra e dois abstiveram-se. A génese da controvérsia está no facto de a decisão do CV contrariar o resultado do referendo consultivo de 13 de março, em que participaram 5638 estudantes, com 70,7% a votar pelo fim da garraiada e 26,7% pela sua continuação.

João Luís Jesus evocou os pergaminhos históricos da Academia de Coimbra na luta pela liberdade para apelar "a todos os veteranos que compareçam [no próximo dia 2 de abril] e ratifiquem o resultado do referendo". O Dux Veteranorum considera mesmo que, se o CV, na próxima votação, escolher outra vez a continuação da garraiada, tal será "um péssimo exemplo". Na opinião de João Luís Jesus, a votação do CV de dia 21 constitui "uma tentativa de subversão de uma das liberdades pela qual os estudantes lutaram em 69 e de um país que se uniu e conseguiu, em 74, a democracia".