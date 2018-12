Despejos ameaçam repúblicas de Coimbra

João Pedro Campos Hoje às 21:09 Facebook

A Câmara de Coimbra já reconheceu sete repúblicas de estudantes como entidades de interesse histórico e cultural ou social local, situação que protege estas casas do aumento de rendas e da especulação imobiliária.

O reconhecimento não evitou, no entanto, que uma das repúblicas classificada, o Farol das Ilhas, sofresse uma ordem de despejo a 7 de junho, estando o processo a decorrer nos tribunais. Casas históricas integradas no Património da Humanidade da UNESCO, as repúblicas de estudantes vivem ameaçadas pela especulação imobiliária.

Há seis meses que os sete moradores do Farol das Ilhas estão a viver em outras casas, depois de terem enfrentado uma ordem de despejo da casa onde a república existia há quase seis décadas, na Rua Teixeira de Carvalho, próximo da Escola José Falcão.

Apesar de terem conseguido arranjar 13 mil euros em três meses, para pagar o acerto da renda, que aumentou quase para o dobro em 2014, o atraso de uma semana no último pagamento levou a que fosse desencadeada uma ordem de despejo ao edifício onde viveu o antigo presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto João Jardim.

"Não podiam fazer isso, porque nunca fizeram obras na casa. Depois do despejo, já tiraram de lá material que foi importante para o reconhecimento pela Câmara Municipal e não o podiam fazer", lamenta João Henriques.

Segundo o advogado dos senhorios, Paulo Rocha, o processo agora aguarda a marcação, pelo tribunal, da contestação do despejo, admitindo que já tenham sido feitas intervenções no imóvel. "Era necessário, até porque a casa já estava em muito mau estado. E a decisão do tribunal não invalida que haja essas intervenções", revela, desconhecendo se foram retirados materiais importantes para o reconhecimento da casa.

21 já se candidataram

A República do Kuarenta, o Solar dos Açoreanos, a Ras-te-Parta e a República dos Inkas foram as últimas quatro casas reconhecidas pelo Executivo camarário, depois de as repúblicas Rapó-Taxo, dos Fantasmas e do Farol das Ilhas terem visto já o seu pedido aprovado. A classificação tem por base a Lei n.º º42/2017, segundo a qual as autarquias reconhecem o interesse histórico, social ou cultural local de entidades ou estabelecimentos.

Esta distinção permite benefícios nos regimes jurídicos do arrendamento urbano e de obras em prédios arrendados, como a proteção no aumento das rendas por um período de cinco anos. No entanto, a lei não prevê a proteção dos edifícios em casos de despejo. Para além destas cinco casas, a Câmara de Coimbra informa que, no total, 21 das 25 casas já apresentaram candidatura ao reconhecimento.

Nos últimos cinco anos, outras duas repúblicas de Coimbra foram despejadas: a 5 de outubro em 2013 (fechou portas) e a República da Praça, em 2015 (comprou um novo imóvel). A república dos Fantasmas tem, já há algum tempo, o edifício à venda numa imobiliária.

Oscilações nos residentes

É difícil conseguir saber o número de moradores nas repúblicas, uma vez que este varia muito de ano para ano, tendo inclusivamente oscilações durante o ano letivo.

Antigos moradores

O músico José Afonso, o advogado Daniel Proença de Carvalho ou o antigo presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto João Jardim, foram alguns dos antigos moradores e frequentadores de repúblicas de Coimbra.

25 repúblicas em Coimbra

Com o fecho da 5 de Outubro, em 2013, passaram a ser 25 as repúblicas de estudantes em Coimbra. Fora da cidade dos estudantes, há uma república no Porto e três em Lisboa.