Dois mortos em incêndio numa casa em Coimbra

Um casal morreu, este sábado, um incêndio na casa onde residia, em Rio de Galinhas, na freguesia de Almalaguês, concelho de Coimbra.

O alerta para o fogo, cujas causas estão ainda por apurar, foi dado pelas 7.10 horas, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra, adiantando que as vítimas eram pessoas já "com alguma idade".

Para o local foram mobilizados meios dos bombeiros Sapadores e dos Voluntários de Coimbra, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, no total de cerca de duas dezenas de operacionais e seis viaturas.