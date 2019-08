Estudante iraniano fez oito mil quilómetros de bicicleta até Coimbra

João Pedro Campos Hoje às 15:45 Facebook

Um estudante iraniano, que estudou em Coimbra no primeiro semestre do ano letivo passado, pedalou oito mil quilómetros desde Tabriz, no Irão, até à Universidade de Coimbra, realizando um sonho de há muitos anos.

Sadegh Alizeh, de 33 anos, tinha o sonho de fazer uma grande viagem de bicicleta, e o semestre passado em Coimbra foi uma inspiração. "Foi o melhor tempo da minha vida. Achei uma cidade fantástica", confessou.

Sadegh saiu do Irão a 24 de abril e chegou à Porta Férrea da Universidade de Coimbra na manhã desta sexta-feira. No seu caminho passou por 14 países.

O estudante vai ficar em Coimbra até ao final de agosto, de onde segue para a Turquia (país onde estuda) para acabar a licenciatura. Depois de terminar o curso, quer voltar para Portugal para fazer o mestrado.