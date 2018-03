Aníbal Rodrigues Hoje às 21:21 Facebook

Cerca de 500 estudantes da Universidade de Coimbra (UC) manifestaram-se esta quarta-feira, em Coimbra, exigindo mudanças no ensino superior, agora que o atual Governo já cumpriu dois anos de mandato.

O presidente da Associação Académica de Coimbra (AAC), Alexandre Amado, registou a boa adesão dos estudantes e admite novos protestos caso não surjam respostas do Governo.

O custo das propinas, bem como das taxas e emolumentos, são dos aspetos mais criticados pelos alunos, que reivindicam também alterações ao RGIES (Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior) no sentido deste restabelecer a capacidade de intervenção estudantil.

"Bolsas sim, propinas não, este Governo não tem educação", "A luta continua, os estudantes estão na rua", "Faculdades a cair, é preciso investir" ou "Ação social não existe em Portugal" foram algumas palavras de ordem proferidas alto e bom som pelos manifestantes. Já nos cartazes de fundo branco e letras negras era possível ler mensagens como "A UC não vai para a frente com corpo docente insuficiente", "As propinas são para acabar, não são para continuar" ou "Até quando os meus pais vão ter de escolher entre comer e pagar os meus estudos?".

"Agora aguardamos uma resposta do Governo. Se essa resposta não chegar, este não é o único dia de manifestação da Associação Académica de Coimbra, isso é certo", garantiu Alexandre Amado aos jornalistas, apreciando que "já não se via uma mancha estudantil destas há muitos anos". Na opinião do líder da AAC, "a grande reforma do ensino superior não pode esperar mais duas ou três décadas, tem que começar já".

Apesar de o Bloco de Esquerda integrar a atual solução governativa, Luís Monteiro, deputado deste partido no Parlamento, também participou na manifestação. Monteiro entende que as propinas são "um dos maiores fatores de instabilidade e abandono no ensino superior português; são das mais altas da Europa". O bloquista defendeu ainda que as taxas e emolumentos "são propinas encapotadas" e por isso o Governo deve regular estes custos.