Estudantes de Coimbra usam festa para mostrar preocupações

As críticas ao Governo e as preocupações dos estudantes universitários com o futuro profissional estão presentes nos carros alegóricos do Cortejo da Queima das Fitas de Coimbra, que sai à rua na tarde deste domingo.

"SNS a morrer e tantos médicos para o salvar", lê-se no carro CHUC Hipovaguémico, da Faculdade de Medicina. "Há um excedentário de alunos para o número de vagas que estão a abrir para especialização", explica ao JN José Alberto, um dos tripulantes do carro.

O CHUC Hipovaguémico é um dos vários carros com uma caricatura do primeiro-ministro António Costa à frente. A ex-ministro da Administração Interna, Constança Urbano Sousa, e até o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, são visados no desfile.