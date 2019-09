Explosão de gás destrói casa em Coimbra

João Pedro Campos Hoje às 12:51 Facebook

Uma explosão de gás deixou, esta terça-feira, uma casa parcialmente destruída no Bairro de Santa Apolónia, em Coimbra. Não há vítimas a registar.

O alerta ocorreu às 11.30 horas no terceiro andar de um prédio. Segundo o chefe dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, Carlos Ferreira, a explosão deveu-se a uma acumulação de gás e incidiu sobre a parte exterior do edifício.

No apartamento, vive uma mulher que não se encontrava em casa no momento do incidente. Três pessoas que estavam no prédio foram avaliadas pela equipa médica do INEM, não tendo sido necessário transportá-las ao hospital.

Os Bombeiros estão a avaliar às condições de habitabilidade dos pisos de cima do edifício.