Fuzileiros salvam jovem em dificuldades no rio após noite de diversão

Dois fuzileiros fizeram-se ao rio, este sábado de manhã, para resgatar um jovem que estava em dificuldades no Mondego, em Coimbra.

Os militares da Marinha foram alertados por um comerciante para um jovem em apuros no rio, quando chegaram ao Parque Verde do Mondego, em Coimbra, cerca das 8 horas da manhã deste sábado, para o início das festividades do Dia da Marinha, que decorre naquela cidade até dia 19.

"De imediato os cabos fuzileiros João Cardoso e Helder Marques lançaram-se ao rio para resgatar o jovem, que tentava atravessar o Mondego a nado, após uma noite de diversão", informou a Marinha, em comunicado.

"Já em terra, e com o INEM no local, o jovem agradeceu muito aos dois fuzileiros por lhe salvarem a vida e dispensou qualquer assistência", acrescenta a Marinha, adiantando que os envolvidos no salvamento ingressaram na Marinha em 1999 e atualmente prestam serviço na Escola de Fuzileiros.