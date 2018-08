Garraiada dos Estudantes de Coimbra menos concorrida do que a tradicional

Aníbal Rodrigues 05 Maio 2018 às 18:17 Facebook

A Garraiada dos Estudantes de Coimbra, evento que este ano não faz parte do programa oficial da Queima das Fitas, realizou-se este sábado, na Figueira da Foz, com uma adesão muito menor do que costumava registar em anos anteriores.

O Coliseu da Figueira da Foz tem capacidade para cinco mil pessoas, habitualmente enchia durante a garraiada estudantil, mas neste sábado não terá ido além de 700 pessoas.

O dia tradicional da garraiada costuma ser a quinta-feira e não o sábado. Miguel Amaral, responsável pelo Coliseu Figueirense, não duvida de que a "única razão" a ditar a escassa afluência de público é o último jogo caseiro da Académica, em Coimbra, que teve início às 16 horas com entrada gratuita e em que os "estudantes" lutam pela subida à I Liga de futebol.

Antes do começo da garraiada, cerca de 35 pessoas protestaram, no exterior do coliseu figueirense, contra o evento. Exibiram cartazes e entoaram palavras de ordem, mas a colocação de grades e a vigilância da PSP impediram a proximidade entre quem está a favor e contra a lide dos touros. Os manifestantes não arredaram pé, mesmo depois do início da garraiada. Diziam, ao megafone, que "gente civilizada não vai à garraiada" ou "a garraiada foi abolida, vocês têm de respeitar. Houve uma votação, tenham vergonha, já que não ganharam os votos".

O evento começou com uma homenagem capaz de suspender a algazarra do público, aos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz, que entraram na arena com uma antiga viatura Studebaker.

Num referendo realizado pela Academia de Coimbra, 70,7% dos votantes pronunciaram-se contra a permanência da garraiada no programa oficial da Queima das Fitas. O Conselho de Veteranos contrariou esta votação numa primeira decisão, considerada irregular, mas acabou por confirmá-la, numa segunda pronúncia. Ainda assim, o movimento "Coimbra dos Estudantes" decidiu realizar a garraiada deste sábado fora do programa da Queima.

Miguel Amaral recorda que a garraiada da Queima da Fitas de Coimbra se realiza na Figueira da Foz desde 1903. No primeiro ano, organizada pelos estudantes de Direito. A exceção foi o ano de 1999, em que a garraiada se realizou em Tomar. "Foi um fiasco", recorda Miguel Amaral. Os estudantes não foram a Tomar e preferiram ir para o areal da praia da Figueira da Foz.