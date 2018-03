Incêndio em antiquário no centro de Coimbra

João Pedro Campos Hoje às 11:00 Facebook

Twitter

Um incêndio num armazém de um antiquário levou a várias horas de trabalho por parte dos Bombeiros na Avenida Sá da Bandeira, no centro de Coimbra. O incêndio não provocou feridos.

O fogo começou pouco antes das 6 horas, num espaço que fica entre uma pastelaria e um bar. No local havia muitos livros e material em madeira. As causas do fogo são ainda desconhecidas.

O incêndio foi dado como extinto pelas 8 horas, sendo combatido por 23 Bombeiros e cinco viaturas. As habitações contíguas não sofreram danos.