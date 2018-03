Incêndio em prédio no centro de Coimbra

João Pedro Campos Hoje às 17:55 Facebook

Um incêndio deflagrou esta tarde num prédio no Bairro Norton de Matos, no centro de Coimbra, sem provocar feridos.

As chamas atingiram um segundo andar numa das principais artérias da cidade por volta das 16.30 horas. Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra contou ao JN que o fogo foi extinto cerca de uma hora depois.

O incêndio não provocou feridos, havendo no entanto necessidade de assistir uma mulher que estava próximo do prédio, devido à inalação de fumos. No local estiveram os Bombeiros Sapadores e os Voluntários de Coimbra, com um total de sete viaturas e 17 elementos.