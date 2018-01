Incêndio mata três cães e deixa mulher desalojada em Coimbra

Carina Fonseca Hoje às 16:49 Facebook

Um incêndio numa habitação, ao início da manhã deste sábado, no concelho de Coimbra, matou três cães e deixou uma mulher desalojada.

Segundo disse ao JN fonte dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, o fogo teve início pouco antes das 7.30 horas, na povoação de Lagoas, Ceira, numa altura em que a inquilina não estava em casa.

As chamas, que deixaram a residência sem condições de habitabilidade, provocaram a morte de três cães, tendo um quarto animal sido resgatado com vida pelos bombeiros, disse o comandante dos Sapadores, Paulo Palrilha.

Segundo fonte da GNR, a inquilina, uma jovem adulta, foi realojada por familiares.

No local estiveram meios dos Bombeiros Sapadores, dos Bombeiros Voluntários de Coimbra e da GNR. As causas do incêndio estão por apurar, tendo a PJ sido contactada.