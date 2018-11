Hoje às 15:36 Facebook

Um projeto de investigação da Universidade de Coimbra que aposta na folha de mirtilo para tratamento da esclerose múltipla foi contemplado com uma Bolsa do INOV C 2020, financiada por fundos comunitários.

O INOV C 2020 é um projeto suportado por verbas do FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional), que tem como principal objetivo alavancar ideias de empreendedorismo e inovação na região Centro.

