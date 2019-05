Jovem de Coimbra vence Concurso Nacional de Leitura

Hoje às 18:00, atualizado às 21:22 Facebook

Beatriz Duarte Henriques Diogo, de 15 anos, natural de Coimbra, é uma das vencedoras do Concurso Nacional de Leitura deste ano.

A fase final da competição decorreu no sábado, no Altice Fórum Braga, com a aluna da Escola Secundária Fernando Namora, do agrupamento de escolas de Condeixa, a arrebatar o primeiro lugar, perante 200 estudantes do continente e ilhas.

A aluna, que venceu na categoria de ensino secundário, recebeu um vale de 250 euros para gastar nas livrarias Bertrand, patrocinador do concurso.

O concurso, organizado pelo Plano Nacional de Leitura 2027, contou com várias etapas e arrancou com 3500 candidatos.