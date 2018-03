Mãe ferida e bebé ileso em despiste na Estrada da Beira

Aníbal Rodrigues Hoje às 12:51 Facebook

Uma mãe de 35 anos ficou ferida sem gravidade, esta segunda-feira, num despiste de automóvel ocorrido na Estrada da Beira (EN-17), na zona do Cabouco, em Coimbra.

A filha, uma bebé de 10 meses, saiu ilesa e ficou à guarda do pai, que entretanto chegou ao local do acidente. A viatura, uma carrinha BMW série 3, circulava no sentido Lousã-Coimbra quando saiu de estrada.

Ao que tudo indica, a presença de árvores no terreno onde o veículo ficou imobilizado impediu que o mesmo caísse nas águas do Rio Ceira. A circulação esteve condicionada devido ao acidente. No local compareceram os bombeiros, INEM, GNR e Cruz Vermelha.