Ministro do Ambiente recebido com protestos em Coimbra

Um grupo de motoristas dos Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) protestou, na manhã desta quinta-feira, na presença do ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, durante a apresentação de 10 novos autocarros elétricos dos serviços.

O grupo reclama a não reposição das carreiras de motorista em Coimbra, ao contrário do que acontece em Lisboa e no Porto. "Temos 40 motoristas a receber o salário mínimo para transportar vidas. Disseram que nos iam ajudar e fizeram zero", lamentou Sancho Antunes, um dos membros do protesto.

"Tenho o maior respeito por vocês". Afirmou o ministro aos manifestantes, quando abordado, no final da cerimónia, que decorreu no Parque Verde do Mondego, em Coimbra.