Morreu Rui Alarcão, ex-reitor da Universidade de Coimbra

O ex-reitor da Universidade de Coimbra Rui Alarcão morreu este domingo, no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, onde se encontrava internado, revelou à Lusa fonte da Universidade de Coimbra.

Nascido em 1930, o professor universitário de Direito, 88 anos, foi reitor da Universidade de Coimbra entre os anos de 1982 e 1998, além de membro da Comissão Constitucional e Membro do Conselho de Estado.

"Deixou a sua marca de Professor Catedrático da Faculdade de Direito UC na Lei da Autonomia Universitária que muito ajudou a consolidar nos seus mandatos. E deixou a sua marca em todos aqueles que tiveram o privilégio de o conhecer e de com ele privar: estudantes, professores, funcionários", escreveu no Facebook a deputada Margarida Mano, a primeira a avançar com a notícia da morte do ex-reitor.