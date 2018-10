Motociclista de 16 anos morre em despiste e colisão com camião

Bárbara Figueiredo Hoje às 19:28 Facebook

Um despiste de uma mota seguido de colisão com um camião provocou uma vítima mortal, esta quarta-feira à tarde, na localidade de Redonda, freguesia de Eiras, Coimbra.

"O condutor do ciclomotor, um rapaz de 16 anos, despistou-se numa curva onde a passagem era estreita, tendo acabado por cair e, no decorrer da situação, o camião acabou por colidir, não tendo tido oportunidade de travar e de se desviar. A morte acabou por ser declarada no local", explicou ao JN fonte dos Bombeiros Sapadores de Coimbra.

No local encontraram-se os Bombeiros Sapadores de Coimbra, a Polícia de Segurança Pública (PSP), os Bombeiros Voluntários de ​​​​​​​Brasfemes e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).