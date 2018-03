Movimento garante que vai realizar garraiada na Queima das Fitas de Coimbra

Aníbal Rodrigues Hoje às 13:15 Facebook

Twitter

O movimento "Coimbra dos Estudantes" assumiu, em comunicado, que vai realizar uma garraiada na Queima das Fitas deste ano (realiza-se em maio), independentemente da decisão que o Conselho de Veteranos vier a tomar.

"O movimento "Coimbra dos Estudantes" está determinado em manter a tradição da academia coimbrã e garante que vai organizar a Garraiada durante a Queima das Fitas, mesmo que o Conselho de Veteranos decida excluir este evento com 115 anos de história", pode ler-se no documento.

Os estudantes da Universidade de Coimbra responderam maioritariamente "Não" à pergunta: "Deve o evento garraiada continuar no programa oficial da Queima das Fitas?" O referendo, de caráter consultivo, decorreu esta terça-feira e 70,7% dos alunos que participaram na consulta optaram pelo "Não", com o "Sim" a não ir além dos 26,7%. Votaram 5638 estudantes num universo que ronda os 24 mil. Cabe agora ao Conselho de Veteranos tomar a posição final sobre uma matéria que tem gerado polémica no meio estudantil, o que deverá acontecer na próxima quarta ou quinta-feira.

O "Coimbra dos Estudantes" explica que "estão duas opções em cima da mesa: continuar a realizar a garraiada na Figueira da Foz ou o regresso da garraiada à cidade de Coimbra. Uma coisa é certa, os estudantes poderão continuar a viver a cultura e tradição da Universidade de Coimbra, com a inclusão da Garraiada". O presidente do movimento, Ricardo Marques, afirma: "Acreditamos numa universidade plural, na qual cabem todas as ideias, e não num espaço onde se fomentam proibições e se impõem as ideias de uns a outros."

Noutras reações ao resultado do referendo, a PRÓTOIRO - Federação Portuguesa de Tauromaquia, também declarou ser "contra todo e qualquer fundamentalismo e não pode deixar de criticar a intolerância demonstrada por um pequeno grupo de estudantes que quer impor a sua vontade à dos outros e proibir um evento com 115 anos de história".

Por seu turno, o presidente do Coliseu Figueirense (onde a garraiada da Queima das Fitas de Coimbra se realiza desde 1903), Miguel Amaral, já reconheceu publicamente que a possível perda desta receita terá um peso significativo nas contas da instituição que dirige.

Em sentido contrário, o partido PAN - Pessoas, Animais, Natureza veio congratular-se com o resultado do referendo. "Mesmo que a garraiada não inclua, ao contrário das touradas, a parte mais sanguinária do espetáculo, esta prática já não é representativa dos estudantes. Para o PAN, este é mais um indício de que o cerco às touradas em Portugal e na Europa está a aumentar, com cada vez mais referendos e manifestações públicas que defendem a abolição da tauromaquia, sendo que aqueles que representam o futuro assumiram claramente que não se reveem nesta tradição bárbara", pode ler-se no comunicado deste partido com representação na Assembleia da República.

A Queima das Fitas do Porto já tinha optado, em 2016, por suspender a garraiada académica, pela falta de adesão dos estudantes e pela queda da tradição tauromáquica.