Uma mulher com cerca de 80 anos morreu esta quinta-feira ao final da tarde, quando foi colhida por um comboio em Fornos, Coimbra.

O atropelamento ocorreu pelas 19 horas. A vítima, que vivia junto à linha, e terá atravessado a via férrea com as cancelas fechadas.

A circulação na Linha do Norte esteve cortada durante pouco mais de duas horas.

No local estiveram os Bombeiros de Brasfemes com três carros e seis elementos, mais uma equipa do INEM.