Mulher de 82 anos morreu atropelada em Souselas

Uma mulher de 82 anos morreu, este sábado, em Souselas, no distrito de Coimbra, vítima de atropelamento por uma viatura ligeira, revelou o Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra.

O alerta do atropelamento ocorreu pelas 11.13 horas, através do 112, tendo estado no local meios de Brascenes, os Bombeiros Sapadores de Coimbra, INEM e Guarda Nacional Republicana (GNR).

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) adiantou ao JN que o óbito da vítima foi declarado no local.

A GNR de Souselas tomou conta da ocorrência.