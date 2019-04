Mulher a quem foi diagnosticada gripe morreu com um palito na garganta

Hoje às 15:03, atualizado às 15:21 Facebook

Uma mulher de Coimbra foi encontrada morta em casa. A autópsia apurou quer tinha um palito preso na garganta, que provou a falência orgânica.

Aconteceu em Coimbra e chegou à imprensa internacional nos últimos dias, após a publicação de um artigo sobre o caso no Jornal de Medicina Legal e Forense, que não revela a identidade da vítima ou a data e o hospital em que foi atendida.

Segundo o artigo, a mulher, de 50 anos, recorreu às urgência a queixar-se de que tinha algo preso na garganta. Os médicos fizeram um raio-X, mas não descobriram nada.

A mulher, que tinha um historial de doenças psicológicas, sobretudo após enviuvar, foi encaminhada para a especialidade de psiquiatria, com os médicos a suspeitar de um caso de "globus pharyngeus", uma condição que se caracteriza por uma sensação de nódulo na garganta devido à contração dos músculos na zona do pescoço.

A mulher, a quem foi, entretanto, diagnosticada uma gripe, foi enviada para casa, com uma recomendação para voltar caso os sintomas se agravassem. Cinco dias depois foi encontrada sem vida em casa, com o pijama coberto de sangue e ferimentos na cara e na cabeça.

Segundo o artigo, a autópsia concluiu que a garganta estava infetada com pus devido a um pedaço de palito que estava alojado no interior. Os médicos legistas concluíram que a inflamação motivada pelo palito interferiu com os nervos vitais e resultou numa paragem cardiorrespiratório.