Pavilhão Jorge Anjinho ganha "nova vida" mais de três décadas após a inauguração

06 Junho 2018 às 19:19 Facebook

Twitter

Começou a requalificação do piso do pavilhão Jorge Anjinho. Os trabalhos deverão prolongar-se durante cerca de três semanas e complementam a intervenção, já realizada, no sistema de iluminação e a que está em curso nos balneários.

O Pavilhão Jorge Anjinho, recorde-se, vai receber, nos Jogos Europeus Universitários, desafios de três modalidades: o ténis de mesa, que deverá ocupar toda a primeira semana; o futsal, na segunda semana; e ainda o basquetebol, com alguns encontros.

Leia mais no Diário As Beiras