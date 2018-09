PCP denuncia atraso de pagamentos a formandos do Hospital Sobral Cid

Aníbal Rodrigues 01 Junho 2018 às 16:59 Facebook

Twitter

O PCP denunciou, esta sexta-feira, em comunicado, que há perto de 40 formandos no Hospital Sobral Cid, em Coimbra, com atrasos e irregularidades no pagamento das bolsas de formação. O eurodeputado João Ferreira questionou a Comissão Europeia sobre este caso.

Segundo os comunistas, os formandos, integrados em cursos ao abrigo do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (PO ISE 2020), alegam que os atrasos e irregularidades dos pagamentos têm condicionado a participação de alguns formandos, levando mesmo ao abandono do curso por parte de outros.

Ao JN, o PCP explicou que existem nesta altura 37 formandos, "mas já foram mais de 40". As áreas formativas são de operador de espaços verdes, operador agrícola, operador gráfico, assistente administrativo, pastelaria e padaria e empregado de andar.

O partido refere ainda que os serviços do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) nunca pagaram na data acordada - dia 15 de cada mês - e acrescentam que os formandos duvidam do cálculo da quantia paga. Perante a situação, o PCP colocou as seguintes perguntas à Comissão Europeia: Tem conhecimento da situação? Foram ou vão ser efetuadas algumas diligências? Qual é a forma de cálculo das bolsas de formação?

Em declarações ao JN, Pires Preto, diretor do serviço de Psiquiatria dos CHUC, explicou que "a pessoa que tratava dessa verba aposentou-se". Até chegar um novo responsável, "houve um atraso, mas entretanto está tudo normalizado, tudo pago, quer aos formandos, quer aos formadores".