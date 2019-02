Privados investiram quatro milhões nas Aldeias do Xisto

Hoje às 16:53 Facebook

Twitter

Partilhar

A Rede de Aldeias do Xisto aprovou no último triénio 21 projetos, que representaram um investimento superior a quatro milhões de euros e a criação de mais de duas dezenas de postos de trabalho.

De acordo com "os resultados decorrentes da atuação da Rede Aldeias do Xisto", entre 2016 e 2018 "foram aprovados 21 projetos privados, num valor global de quatro milhões e 201 mil euros, encontrando-se ainda em análise dez projetos com investimento total previsto" da ordem dos dois milhões e 396 mil euros, afirma uma nota da Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto (ADXTUR).

Leia mais em Jornal do Fundão