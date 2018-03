Queima das Fitas de Coimbra vai sofrer um corte de 150 mil euros

Hoje às 20:03 Facebook

Twitter

A Queima das Fitas de Coimbra, que se realiza este ano de 4 a 11 de maio, vai sofrer um corte de 150 mil euros no orçamento.

Segundo o secretário-geral da Comissão Organizadora, que hoje apresentou o evento à comunicação social, o orçamento ainda não foi aprovado pelo Conselho Geral da Queima das Fitas, mas o corte "é superior" a 150 mil euros.

Em declarações aos jornalistas, Manuel Lourenço salientou que a edição deste ano será uma festa "necessariamente diferente, mas em nada inferior, pelo contrário".

"As mudanças que temos previsto são todas em favorecimento da festa, que tem um programa com bastante conteúdo em todos os pelouros da Comissão Organizadora", frisou.

Além de mais de duas dezenas de atividades culturais e desportivas, os espetáculos musicais na Praça da Canção são o ponto alto da festa estudantil, estando prevista a participação de artistas nacionais e internacionais num cartaz "muito diversificado para chegar ao mais variado tipo de público".

Com o lema "Capas negras de memórias, fitas que contam histórias", a Queima das Fitas tem início à meia-noite do dia 4 de maio com a habitual serenata no Largo da Sé Velha, embora a secção de Fado da Universidade de Coimbra já tenha anunciado a sua ausência devido a questões anteriores.

"Conheço alguns dos problemas que lhes causam desconforto, quer no recinto quer nas atuações da serenata, e enquanto secretário-geral posso garantir que nada faltará à secção de Fado", disse Manuel Lourenço.

O responsável pela Comissão Organizadora da Queima das Fitas de Coimbra acredita que "a posição será revertida, pois não passa pela cabeça outra coisa senão ter a secção de Fado na serenata".

"É nisto que acredito e é nisto que a Comissão Organizadora está a trabalhar. Faremos tudo para que a secção de Fado esteja connosco", sublinhou.

Sobre o fim da garraiada, votada pelos estudantes em referendo consultivo, mas que tem ainda de ser decidida pelo Conselho de Veteranos, Manuel Lourenço disse que a posição da Comissão Organizadora será sempre a vontade dos estudantes.

"Nunca faremos um evento contrário à vontade dos estudantes", realçou o secretário-geral, adiantando que o cartaz de espetáculos será revelado por fases nas redes sociais da academia, no âmbito de uma estratégia interna.

A organização apresentou hoje também o cartaz da Queima das Fitas, que ostenta uma astronauta de capa aos ombros, que personifica a "crença em fazer algo diferente, em se ser único".