Radiador causa incêndio num apartamento em Coimbra

Nelson Morais Ontem às 22:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Um radiador causou um incêndio num apartamento da rua Brigadeiro Correia Cardoso, em Coimbra. Mãe e dois filhos fugiram para a rua.

O fogo, que deflagrou cerca das 21 horas, foi atacado pelos Bombeiros Sapadores de Coimbra, que ainda permanecem no local, tal como a Polícia de Segurança Pública. O trânsito na rua Brigadeiro Correia Cardoso foi cortado.

Segundo as informações recolhidas no local pelo JN, o incêndio terá sido causado por um problema num radiador elétrico de um quarto virado para a rua, no terceiro e último andar do prédio.

Quando os bombeiros chegaram ao local, as chamas saíam da janela daquele quarto. Ainda assim, não terão afetado outras divisões da casa.

A mulher e os dois filhos que habitam o apartamento estavam noutra divisão e aperceberam-se do fogo quando a luz da casa foi abaixo.

Outros moradores do mesmo prédio tiveram de sair para a rua, alguns deles com vários animais de companhia.