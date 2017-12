Rapaz de 13 anos sem aulas há três meses por ser vítima de bullying

JOÃO PEDRO CAMPOS Hoje às 00:40, atualizado às 00:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Pais de adolescente não o conseguem colocar noutra escola por falta de vagas. Direção Regional de Educação do Norte não deixa o aluno frequentar ensino profissional.

Um adolescente de 13 anos, de Coimbra, está sem escola quase três meses depois do início do ano letivo. As recomendações de transferência do estabelecimento onde andava, por ser vítima de bullying, não foram acatadas pelo Ministério da Educação, que também lhe recusou a inscrição no ensino profissional.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui